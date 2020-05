L’Hub definitivo di BlitzWolf 12 in 1 è in offerta con coupon

Con l'uso totalizzante di smartphone e tablet, sono sempre più gli utenti che chiedono a gran voce hub USB in grado di coniugare versatilità, spazio ed estetica. In tal senso pare che BlitzWolf sia stata in grado di offrire il prodotto ideale, oggi in sconto grazie al coupon Banggood.

L'hub di BlitzWolf è in sconto con spedizione dal magazzino europeo

Se siete in cerca di un hub completo ed al tempo stesso economico, il prodotto di BlitzWolf 12 in 1 potrebbe fare al caso vostro. Il dispositivo, che può comunicare con gli smart devices tramite l'ingresso USB Type-C offre al tempo stesso un appoggio fisico e ben 12 porte alternative per poter connettere diverse periferiche. Proprio la grande versatilità del prodotto è da tenere in considerazione: con quest'ultimo potrete infatti accedere a:

USB Type-C Power Delivery;

USB Type-C;

2 USB 3.0;

2 USB 2.0;

HDMI;

VGA;

MicroSD e slot TF;

RJ45;

Jack da 3.5 mm.

Come detto l'hub di BlitzWolf potrà tornare utile sia su smartphone che su notebook e PC fissi, ma non solo. Grazie al codice sconto di Banggood potrete quindi acquistarlo – con spedizione dal magazzino europeo – a 42.5€.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.



💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!

⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .