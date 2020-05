Huawei ha reso ufficiale in Europa il nuovo modello Y8P, fratello maggiore degli entry level Y5P e Y6P arrivati in Italia nei giorni scorsi. Il dispositivo si differenzia dai due precedenti per avere una scheda tecnica da medio gamma, oltre ad una tripla camera posteriore ed un display OLED. Andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere su scheda tecnica, prezzo e disponibilità del nuovo Huawei Y8P.

Huawei Y8P arriva in Europa: tutto quello che c'è da sapere

Design e scheda tecnica

Huawei Y8P, che altri non è che la versione europea dell'Enjoy 10S, porta in dote delle specifiche che lo pongono nella fascia media. Infatti, esso monta un SoC Kirin 710F, un display OLED da 6.3″ Full HD+ (2400 x 1080) e delle dimensioni di 157.4 x 73.2 x 7.75 mm per un peso di 163g. Il comparto hardware si compone inoltre di una batteria da 4000 mAh, 4/6 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibili tramite Huawei NM Card fino a 256 GB. Presenti inoltre (e non è più una cosa scontata) il jack da 3.5 mm ed il sensore d'impronte integrato nel display.

Le fotocamere di Y8P sono composte da un modulo triplo sul posteriore da 48 (f/1.8) + 8 (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) con grandangolare e sensore di profondità. La selfie camera posta in un notch a goccia centrale è da 16 MP con apertura f/2.0. Ci sono inoltre Bluetooth 5.0, NFC e Wi-Fi Dual-Band a/b/g/n/ac. Il software implementato è l'EMUI 10.1 con GPU Turbo 3.0 basato su Android 10 ma senza i Servizi Google, bensì con i Huawei Mobile Services.

Huawei Y8P ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei Y8P è disponibile in Bielorussia ad un prezzo di 549 BYN (circa 208€), ma non è escluso che possa arrivare in Italia così come i suoi fratelli minori Y6P ed Y5P. Non appena ne sapremo di più al riguardo, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

