Come svelato in anticipo nella scorsa giornata, Huawei ha deciso di dare una rinfrescata alla fascia entry-level. Oltre a Huawei Y8S è stata lanciata anche un duo più modesto, composta da Huawei Y6P e Y5P. La più grande differenza rispetto alla quasi totalità degli smartphone di casa Huawei è una: l'assenza di chipset Kirin. Al suo posto troviamo una soluzione MediaTek, mentre il software rimane ahimé invariato, quindi privo di servizi Google.

Huawei Y6P e Y5P ufficiali: tutto quello che devi sapere

Huawei Y6P

Display TFT LCD da 6.3″ HD+ ;

; dimensioni di 159.07 x 74.06 x 9.04 mm per 185;

processore octa-core MediaTek Helio P22 ;

; GPU IMG PowerVR GE8320;

3 GB di RAM;

di RAM; 64 GB di storage espandibile via microSD ;

di storage espandibile via ; lettore ID posteriore;

tripla fotocamera posteriore da 13+5+2 MP ;

; fotocamera anteriore da 8 MP ;

; supporto 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, mini-jack;

batteria da 5000 mAh ;

; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1.

Huawei Y5P

Display TFT LCD da 5.45″ HD+ ;

; dimensioni di 146.5 x 70.94 x 8.35 mm per 144 g;

processore octa-core MediaTek Helio P22 ;

; GPU IMG PowerVR GE8320;

2 GB di RAM;

di RAM; 32 GB di storage espandibile via microSD ;

di storage espandibile via ; fotocamera posteriore da 8 MP ;

; fotocamera anteriore da 5 MP ;

; supporto 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, mini-jack;

batteria da 3020 mAh ;

; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1.

Prezzo e disponibilità

Entrambi sono in vendita (per il momento) nell'area dell'Europa dell'Est. Huawei Y6P viene venduto a 708.99 Lei e Y5P a 510.99 Lei, rispettivamente a circa 146€ e 105€.

