Huawei Y6P e Y5P ufficiali in Italia a partire da 109 euro

Huawei ha recentemente presentato per l'Europa i nuovi modelli Y6P ed Y5P, smartphone della fascia entry-level dotati dei soli Huawei Mobile Services. Dal prossimo 25 maggio, i due dispositivi saranno ufficialmente disponibili all'acquisto anche in Italia.

Huawei Y6P e Y5P ufficiali in Italia: tutto quello che c'è da sapere

I nuovi modelli del brand cinese mostrano caratteristiche essenziali per chi cerca praticità e affidabilità, come la batteria da 5000 mAh ed i 64 GB di memoria interna di Huawei Y6P oppure il display FullView da 5.45″ di Y5P. Entrambi hanno installata la versione 10 di Android e la EMUI 10.1. Andiamo a dare un'occhiata alle specifiche complete di entrambi i dispositivi.

Huawei Y6P – Scheda Tecnica

Display TFT LCD da 6.3″ HD+ ;

; dimensioni di 159.07 x 74.06 x 9.04 mm per 185;

processore octa-core MediaTek Helio P22 ;

; GPU IMG PowerVR GE8320;

3 GB di RAM;

di RAM; 64 GB di storage espandibile via microSD ;

di storage espandibile via ; lettore ID posteriore;

tripla fotocamera posteriore da 13+5+2 MP ;

; fotocamera anteriore da 8 MP ;

; supporto 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, mini-jack;

batteria da 5000 mAh ;

; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1.

Huawei Y5P – Scheda Tecnica

Display TFT LCD da 5.45″ HD+ ;

; dimensioni di 146.5 x 70.94 x 8.35 mm per 144 g;

processore octa-core MediaTek Helio P22 ;

; GPU IMG PowerVR GE8320;

2 GB di RAM;

di RAM; 32 GB di storage espandibile via microSD ;

di storage espandibile via ; fotocamera posteriore da 8 MP ;

; fotocamera anteriore da 5 MP ;

; supporto 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, mini-jack;

batteria da 3020 mAh ;

; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1.

Huawei Y6P e Y5P – prezzo e disponibilità Italia

I due smartphone entry-level di Huawei saranno disponibili in Italia entrambi dal 25 maggio presso le principali catene di distribuzione, il Huawei Store e l'Experience Store ad un prezzo di 159.90€ per Y6P e 109.90€ per Y5P. Ricordiamo che coloro acquisteranno uno di questi due dispositivi riceverà un mese di abbonamento gratuito a Huawei Music, oltre a 15 GB extra in omaggio da utilizzare su Huawei Cloud.

