Huawei Y6P e Y5P: nuovi budget phone, ma senza Kirin (e Google)

Gli sforzi in ambito smartphone da parte di Huawei continuano imperterriti, nonostante le problematiche riscontrate causa USA. Questa volta non parliamo di top di gamma attesissimo, come nel caso del futuro Mate 40, ma di un dispositivo ben più modesto. I rumors rivelano l'esistenza di Huawei Y6P e Y5P, nuovi modelli che andranno ad arricchire la proposta più squisitamente entry-level.

Huawei Y6P e Y5P in arrivo: svelate tutte le specifiche ed il prezzo di listino

Huawei Y6P press renders & full specs (1/2) pic.twitter.com/CXAuMzhfJz — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) May 4, 2020

In quanto tale, non ci si aspettano grosse meraviglie da parte di Huawei Y6P. Ci ritroveremo con uno smartphone non troppo grosso, visti gli standard odierni, con uno schermo LCD da 6.3″ HD+ (1600 x 720 pixel) in dimensioni di 159.07 x 74.06 x 9.04 mm per 185 g. Fa specie notare come, ad oggi, gli entry-level abbiano uno schermo con notch a goccia, quando fino a 1/2 anni fa era una caratteristica da flagship. Nei render vediamo sfoggiata una back cover in vetro o più verosimilmente simil-plastica, disponibile in 3 colorazioni: Midnight Black, Emeral Green e Phantom Purple.

Specs (2/2) 6.3″ FHD+ LCD, 1600 x 720

MediaTek Helio P22

13MP + 5MP + 2MP

8MP

3GB+64GB

Dual SIM + microSD (upto 512GB)

Android 10

5000mAh, microUSB

159.07 x 74.06 x 9.04 mm

185 g pic.twitter.com/3VPnJAhbkT — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) May 4, 2020

Il resto delle specifiche è commisurato alla sua caratura ed è curioso come non ci sia un SoC Kirin. Al suo interno troveremo un Helio P22 targato MediaTek, accompagnato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile via microSD. La tripla fotocamera principale include sensori da 13+5+2 MP, mentre la selfie camera nel notch è da 8 MP. Conclude il quadro una batteria da 5000 mAh con ricarica via microUSB ed un sensore ID posteriore.

Non sappiamo ancora se Huawei Y6P sarà portato da noi in Europa, ma probabilmente rimarrà un modello destinato all'Asia. Per il prezzo si vocifera un costo di circa 139$, anche se in realtà questo fa riferimento ad una variante con 4 GB.

Huawei Y5P

I rumors proseguono indicano il prospetto relativo a Huawei Y5P, versione ancor più modesta del succitato. Siamo di fronte ad un rebrand del già esistente Honor 9S, con uno schermo privo di notch e con cornici più tradizionali. Il pannello è un'unità LCD da 5.45″ HD+, nella cui cornice superiore è inserita la selfie camera da 5 MP. Sul retro c'è un riquadro che, differentemente da quanto può sembrare, racchiude un unico sensore da 8 MP.

Huawei Y5P press renders & full specs (1/2) pic.twitter.com/V2Qm6ett76 — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) May 4, 2020

Il resto delle specifiche vede sempre un Helio P22 ma questa volta con soltanto 2 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile via microSD, oltre ad una batteria da 3020 mAh. Inutile dire che per entrambi ci sarà Android 10 in salsa AOSP, quindi privo di servizi Google.

