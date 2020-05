Calano le vendite per Huawei nel 2020, ma non per Xiaomi ed OPPO

Non vi sorprenderà scoprire che il mercato degli smartphone sta proseguendo nel suo lento ma inesorabile declino. Già a cose normali stavamo assistendo ad un trend tendenzialmente negativo. Figuriamoci in questo 2020, martoriato come non mai dalla pandemia che ci stiamo lasciando alle spalle ma che continuerà a tener banco ancora per molti mesi. È ancora presto per avere un quadro preciso dei mesi più critici a livello globale, ovvero la triste primavera che sta per concludersi. Ma un'idea iniziale possiamo farcela con i risultati del Q1 2020, portati sul banco dal team di Strategy Analytics.

Un Q1 2020 all'insegna della decrescita per i brand tech, ma non per tutti

I dati in analisi riguardano il mercato globale, quindi una summa di aree geografiche ben distinte fra loro, Asia, Europa e USA in primis. Inoltre, riguardando i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, sono risultati che sono parzialmente afflitti dalle conseguenze socio/economiche derivanti dalla crisi da Covid-19.

Analizzando la bigger picture, l'intero settore ha subito una battuta d'arresto discreta, registrando un calo del -17% rispetto al Q1 2019. E già il trimestre dell'anno precedente era in calo del -4%. Scendendo più nello specifico, non tutti i produttori hanno registrato numeri in decrescita, anzi. Il nome che più ha visto peggiorare i propri numeri è Samsung, brand che da tempo non se la sta passando nel migliore dei modi. Non si può ancora parlare di crisi vera e propria, ma l'andamento non entusiasmante della serie S20 può rappresentare un campanello d'allarme.

Calano anche le quote di mercato di Huawei, altro brand che inficia in maniera incisiva dalla situazione attuale. Per l'azienda cinese il calo è del -18%, secondo solo alla rivale coreana, pur rimanendo al terzo posto sopra ad Apple. Ben diversa è la situazione per Xiaomi, nuovamente in quarta posizione nella classifica mondiale con vendite che non accennano a calare. Senza contare che, pur non avendo venduto di più del Q1 2019, vede salire le sue quote di mercato. Va similarmente ad OPPO che registra un calo delle vendite del -11% ma, nonostante ciò, aumenta il suo share globale.

A questo punto sarà molto interessante valutare i risultati del Q2 2020, dato che è il secondo trimestre quello più critico per il mercato.

