Huawei Watch GT 2e si aggiorna alla versione 1.0.2.18: arriva lo scatto da remoto

Dopo l'aggiornamento del modello GT e della Band 4 – entrambi con il monitoraggio SpO2 – tira aria di novità anche per Huawei Watch 2e, con la nuova versione 1.0.2.18 in rilascio in queste ore. Andiamo a scoprire le novità del nuovo update dedicato allo smartwatch della casa cinese.

Huawei Watch GT 2e: ecco le novità dell'aggiornamento alla versione 1.0.2.18

Come anticipato in apertura, il nuovo aggiornamento porta il firmware di Huawei Watch GT 2e alla versione 1.0.2.18 ed arriva con un peso di circa 17 MB. Come al solito in questi casi, l'update in questione viene rilasciato in modo incrementale, quindi non è dato di sapere quando sarà disponibile per tutti gli appassionati dello smartwatch del brand. Per quanto riguarda i cambiamenti introdotti, come da titolo, il dispositivo guadagna la possibilità di scattare foto con lo smartphone da remoto; si tratta di una feature disponibile sono per i modelli con EMUI 10.1 o superiori.

Tra le altre novità, ora l'indossabile è in grado di riconoscere quando viene avviato un allenamento e la relativa modalità. Per concludere, l'aggiornamento va a migliorare la stabilità del sistema.

