Huawei è uno dei brand Android che più riesce a distinguersi nel settore wearable, dove ci sono modelli interessanti come Huawei Watch GT 2e, che recentemente ha ricevuto un aggiornamento che porta il monitoraggio SpO2, per misurare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue. Questa utile funzione è da oggi disponibile anche per il Huawei Watch GT 2 e le fitness band Band 4 e 4 Pro, come annunciato dalla stessa azienda.

Huawei Watch GT 2 e Band 4: arrivano il monitoraggio SpO2 e del ciclo mestruale, insieme al controllo della fotocamera

La funzione di monitoraggio SpO2 è disponibile sia per Huawei Watch GT 2 che per la Band 4/4 Pro mentre ci sono novità esclusive dedicate al solo smartwatch. Le nuove implementazioni software di cui può usufruire ora Watch GT 2 (di cui qui trovate la nostra recensione) sono tutte utili e di vario genere. La prima che possiamo notare è quella del monitoraggio del ciclo mestruale, attraverso l'inserimento di alcuni parametri sull'app Huawei Health. L'altra funzionalità introdotta è la possibilità di personalizzare il proprio indossabile con nuove Watch Faces animate, ottimizzate per il movimento.

Infine, è stato introdotto il controllo fotocamera – che era disponibile per il solo GT2e – dove attraverso il pairing con lo smartphone, basterà cliccare sull'icona della fotocamera dal proprio orologio per controllare da remoto lo scatto o il timer.

Ricordiamo inoltre che fino al 18 maggio, Huawei Watch GT 2e è disponibile al prezzo consigliato di 149€ sullo store ufficiale del brand e su Amazon; qui troverete anche i modelli Watch GT 2, Band 4 e 4 Pro.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu