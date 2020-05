Huawei Video: la lotta a YouTube passa per Dailymotion

Il colosso cinese sta investendo molto sui suoi servizi, in modo da poter costruire definitivamente un proprio ecosistema proprietario in seguito . Uno di questi è Huawei Video (arrivato in Italia quasi due anni fa), il servizio streaming e a noleggio di contenuti divisi tra film, serie tv e cartoni animati. Il servizio è in crescita, ma non aveva ancora la spinta giusta per provare a decollare. Da poche ore questa spinta arriva da Vivendi, proprietaria del servizio video Dailymotion, il secondo raccoglitore di contenuti video dopo YouTube, che ha raggiunto un importante accordo con Huawei.

Huawei Video e Dailymotion: si può fare a meno di YouTube?

L'obiettivo di questa partnership pare abbastanza chiaro: Huawei vuole diventare indipendente anche sui contenuti multimediali, che prima del ban USA gli forniva YouTube. Con l'arrivo di Dailymotion, che verrà integrato in Huawei Video per fornire contenuti internazionali e locali oltre ai contenuti streaming sopracitati, questo problema potrebbe essere risolto e potrebbe lanciare l'app verso nuovi utenti.

Seppur può sembrare una mossa “piccola”, quella di Huawei è una giocata che lascia intendere che qualcosa verso l'ecosistema proprietario definitivo si sta facendo concretamente, e non solo riferito a prodotti che non siano smartphone.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu