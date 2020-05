Huawei supera Apple: sono suoi i tablet più venduti in Cina

Recentemente vi abbiamo portato la nostra recensione di MatePad Pro, un prodotto che evidenzia come Huawei sia una delle poche rimaste ad offrire tablet di livello. Mi riferisco all'ambito Android: solamente Samsung è rimasta, per quanto punti ad un mercato perlopiù di fascia alta. Molte aziende si sono arrese allo stra-dominio della linea iPad di Apple: per esempio Xiaomi, la cui linea Mi Pad sembra essere arrivata al capolino, anche se qualche timido rumors rimane.

LEGGI ANCHE:

Huawei P40 Pro conquista il premio di Camera Phone di DxOMark

I tablet Huawei sono più venduti degli iPad di Apple, almeno in Cina

In questi anni Apple ha cannibalizzato la categoria dei tablet, sia per meriti propri che per demeriti della concorrenza. Io stesso affermai nella recensione dello Xiaomi Mi Pad 4 che il software non fosse all'altezza dell'hardware. Una critica che può essere rivolta alla stragrande maggioranza dei tablet Android, con lo stesso OS di Google che non riesce a bissare le qualità dei iPadOS.

Anche se in Cina si tendono a preferire brand locali, quali Huawei, Xiaomi, OPPO e Vivo, i prodotti Apple sono sempre molto apprezzati. Ma a quanto pare il trend è in flessione in Asia, in favore di una Huawei che sta vivendo un periodo a dir poco altalenante. Il ban USA sta seriamente compromettendo i suoi risultati in occidente, mentre in Cina sta crescendo sotto tutti i fronti. Anche sotto il profilo dei tablet, dove ha dimostrato la sua superiorità in termini di vendite, con dati che vengono ulteriormente confermati dalle ultime analisi di IDC.

I dati di mercato pubblicati sul South China Morning Post fanno presente come le vendite di iPad sono calate del -42.5% dal Q1 2019 al Q1 2020. Il trimestre cinese è stato uno dei peggiori della storia, con la crisi da Coronavirus che ha toccato i suoi picchi nei primi mesi dell'anno. Fa eccezione Huawei, i cui dati di vendita segnano un +4.3% nello stesso periodo. Questo significa che Huawei prende il posto di Apple nella classifica dei tablet in Cina, rispettivamente al 40.2% e 35.1% dello share di mercato.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu