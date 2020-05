Huawei sta pensando anche a UNISOC per il post ban USA

Si sta discutendo sui grossi problemi di produzione a cui sta andando incontro Huawei dopo il rinnovamento del ban USA. L'amministrazione statunitense ha “calato l'asso”, aggiungendo un'ulteriore blocco piuttosto considerevole, impedendo la normale collaborazione con TSMC. Forse non lo sapete, ma la divisione HiSilicon progetta i chipset proprietari Kirin, ma poi alla fabbricazione ci pensa TSMC. Non potendo più contare sul lavoro di chipmaker taiwanese, Huawei sta vagliando le possibili alternative. Una scelta ardua, dato che significherebbe affidarsi ad aziende di terze parti, con possibili rincari ed un'ottimizzazione che potrebbe essere inferiore ai SoC fatti in casa.

UNISOC aka Spreadtrum potrebbe essere una delle vie alternative ai Kirin di Huawei

Premettiamo che ovviamente Huawei non può lavorare con realtà come Qualcomm o Broadcom, in quanto sono aziende con base negli USA e coinvolte nel ban USA. Si è vociferato di un possibile accordo con Samsung, ma si tratta di un'ipotesi non facile: la coreana è diretta rivale con Huawei e in passato ha fornito SoC solamente ad aziende minori come Meizu e Vivo. Sicuramente si potenzierà la collaborazione con MediaTek, come dimostrano il boost del +300% degli ordini avvenuto in questi giorni. Ma anche in questo caso MediaTek è quasi impossibile che si possa sostituire a TSMC, occupandosi solamente di fornire i propri di chipset (e perlopiù per la fascia medio-bassa).

Per il momento Huawei e TSMC continuano a lavorare assieme, ma i problemi sono già sorti e nei mesi a venire le cose non potranno che peggiorare. A questo punto una delle ultime vie rimaste sarebbe rappresentata da UNISOC, con cui Huawei sarebbe già intavolando una discussione in merito. Forse non ne avete mai sentito parlare, ma si tratta di quella che prima era conosciuta come Spreadtrum. Il chipmaker ha già lavorato in passato con aziende del settore, come nel caso di Meizu e Leagoo, ma di recente è sostanzialmente uscito dalle scene. Che possa Huawei portarla in primo piano?

