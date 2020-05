TSMC ferma tutti gli ordini di Huawei dopo il ban USA

Si complica ulteriormente la faccenda che vede contrapposte USA vs Cina, in un braccio di ferro che vede in Huawei uno dei principali capri espiatori. Da giorni si parla del prolungamento fino al 2021 del ban della Entity List, per quanto sia stata mantenuta la possibilità di bypassarlo sotto concessione governativa. Quello che a primo sguardo potrebbe sembrare un dissidio che tocca principalmente queste due parti, in realtà finisce per intaccare l'economia globale. Il caso più esemplare è quello di TSMC, chipmaker che ha sede in Taiwan ma che da adesso non potrà più liberamente commerciare con Huawei.

Il ban USA comincia a farsi pesare sulla catena produttiva di Huawei

È dall'autunno 2019 che TSMC ha messo in guardia l'azienda, avvertendola della possibilità che il sodalizio fra le due potesse presto finire. Inizialmente il chipmaker ha continuato a rifornire HiSilicon dei chip richiesti, ma non c'è voluto molto prima che quelle che all'inizio erano voci di corridoio divenissero realtà. Con effetto immediato, il ban USA ha comportato uno stop degli ordini da parte di TSMC ai danni di Huawei. Per il momento non c'è ancora l'ufficialità: Huawei ha rifiutato di commentare, così come TSMC che si è limitata ad aggiungere in maniera un po' vaga che si tratterebbe solamente di “rumor di mercato”. Tuttavia, fonti vicine alla questione lo hanno riportato a Nikkei, pertanto la prendiamo come notizia piuttosto affidabile.

In modo da non andare incontro a pesanti penali economiche, TSMC proseguirà la produzione degli ordini attualmente già in corso. Secondo le direttive impugnate, tutti i chipset che potranno essere spediti entro metà settembre verranno consegnati senza problemi. Al contrario, tutti i nuovi ordini da qui in poi saranno per il momento bloccati, in modo da seguire quanto imposto dal governo USA.

L'azienda di Ren Zhengfei non sta a guardare, ma la strada è in salita

Huawei sta comunque correndo ai ripari, come dimostrano i lavori in cooperazione con SMIC. Il chipmaker cinese si è dimostrato in grado di realizzare il Kirin 710A montato su Honor Play 4T, ma rendersi indipendenti da TSMC sarà dura. Si tratta di un chipset a 14 nm, processo produttivo non proprio al passo coi tempi, se si considera che buona parte dei SoC odierni stanno sotto i 10 nm.

Specialmente se si considerano soluzioni premium come l'attuale Kirin 990 o i futuri Kirin 1000, con processi a 5 nm che soltanto TSMC e pochi altri riescono ad effettuare con successo. Se così venisse confermato, si tratterebbe di una brutta battuta d'arresto per ambo le parti. Anche per TSMC, le cui entrate si ridurrebbe in maniera consistente, potendo lavorare esclusivamente per realtà più occidentali.

Forse anche per questo il chipmaker sta vagliando l'ipotesi di spostare parte della produzione negli USA, più precisamente in Arizona. È in corso una trattativa con il governo statunitense, propenso a spostare sul proprio territorio la produzione dei chipset per svincolarsi dal dominio asiatico.

