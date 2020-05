Huawei Search diventa Petal Search e debutta su AppGallery

Continua la strada all'indipendenza di Huawei, con la spada di Damocle del ban USA che è ormai bella e che giunta sul collo dell'azienda. Niente più libertà di utilizzare liberamente i servizi Google e, con essa, di rendere al pari con la concorrenza i propri smartphone. Da qui è nata l'esigenza di creare delle alternative ai tanti strumenti offerti da Big G all'interno del panorama telefonico, che sia il Play Store o piattaforme quali Gmail, Maps e così via. Per quanto non se ne parli mai troppo, è la ricerca Google una delle pecche più penalizzanti di questo divieto statunitense. Questo Huawei lo sa e ha già proceduto a lanciare, seppur ancora in sordina, il proprio Huawei Search.

Petal Search prende il posto di Huawei Search su AppGallery

Creare un'alternativa al motore di ricerca Google è un'impresa per alcuni utopistica, vista la mole di dati raccolta in tutti questi anni di pseudo-monopolio. Provando a scovare qualche dettaglio in più, attualmente pare che Huawei Search non si appoggi a nessun motore esistente, come nel caso di Bingo Yahoo. Che si tratti di una piattaforma proprietaria? È ancora presto per dirlo, ma nel mentre Huawei ha deciso di rinominare il servizio in Petal Search e lanciarlo stabilmente ed ufficialmente su AppGallery.

Cambia il nome, ma non cambiano le modalità di utilizzo. Tramite Petal Search sarà sia possibile eseguire ricerche online, ma anche utilizzare la nuova modalità “Favorite Apps“. Il servizio permetterà di cercare app consigliate dal sistema e scaricarle direttamente da esso, senza necessariamente passare dall'AppGallery.

Ci sono anche altri servizi aggiuntivi, come previsioni meteo, notizie principali e finanziarie, risultati sportivi, ricerche multimediali (foto, video e musica) e strumenti di protezione. Inoltre, in Petal Search è anche possibile cercare e prenotare stanze di hotel, voli aerei e negozi nella propria zona. Insomma, un potpourri di quello che non è più possibile fare passando per Google. Potete installare Petal Search direttamente da questo file APK sul vostro smartphone huawei o Honor, ma vi ricordiamo che funziona correttamente soltanto se si è abilitati lato server.

