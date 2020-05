Huawei torna a riaprire i propri centri assistenza anche in Italia. Infatti, dal 25 maggio i Customer Service Center di Milano, Roma e Catania saranno a disposizione degli utenti per la riparazione dei propri dispositivi. Il tutto sarà possibile grazie ad un sistema ad appuntamenti, così da garantire l'assistenza in totale sicurezza sia per l'utente, sia per l'addetto.

Huawei: come prenotarsi per il centro assistenza

Prenotarsi per un appuntamento di assistenza può essere fatto in vari modi: telefonicamente, al numero gratuito 800/191435 (disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21, salvo festività), oppure tramite l'app Supporto ed il sito ufficiale Huawei. Una volta confermato l'appuntamento ed eseguito il backup dei dati, ci si potrà recare presso il Centro Assistenza nel giorno stabilito e ricevere quindi supporto.

Nel caso non voleste poi attendere alla reception, Huawei mette a disposizione dell'utente un servizio di drop off a domicilio, con restituzione gratuita, in modo da ricevere il dispositivo una volta riparato direttamente a casa. Ovviamente, tutti i prodotti in assistenza saranno sanificati a seguito della riparazione e prima della restituzione, così da garantire la massima sicurezza. Il servizio è attivo in tutta Italia, presso tutti i centri assistenza autorizzati (qui l'elenco completo).

Infine, l'azienda ha esteso gratuitamente la garanzia fino al 15 giugno 2020 per i dispositivi che avevano la scadenza della copertura tra il 15 marzo ed il 14 giugno 2020.

