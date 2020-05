Huawei P50 e P50 Pro con fotocamera “Liquid Lens”: nuovi brevetti

Sin dal lancio della serie P9, Huawei ha dimostrato di poter portare sul piatto della fotografia su smartphone novità di rilievo. Si è partiti dall'essere i primi a rendere famoso un sistema dual camera, passando per avere una modalità Notturna portentosa, finendo ad introdurre un teleobiettivo a periscopio che ad oggi è lo standard per i top di gamma. Ci si chiede, quindi, quale sarà la next big thing per le fotocamere di Huawei e la risposta potrebbe chiamarsi tecnologia Liquid Lens. È più di un anno che se ne parla, avrebbe potuto debuttare su Huawei Mate 30 ma così non è stato. Che possa essere il turno della serie Huawei P50?

La serie Huawei P50 potrebbe vedere il debutto della Liquid Lens Camera

Se ne torna a parlare perché nel database CNIPA sono stati pubblicati nuovi brevetti nuovamente relativi a questo nuovo sistema fotografico. Potrebbe suonarvi completamente nuova, ma la tecnologia Liquid Lens esiste nel mondo già da tempo, ma è applicata ad altri contesti industriali. Evidentemente per Huawei è arrivato il momento di portarlo anche su smartphone.

Il motivo per cui c'è la volontà di introdurlo in ambito telefonico è quello di migliorare due aspetti in particolare delle fotocamera: messa a fuoco e stabilizzazione. Normalmente un sensore tradizionale è limitato nella profondità di campo sulla base di apertura e risoluzione. Nel caso dei moduli con lente liquida, all'interno c'è proprio del liquido, con un motore elettronico incaricato di muovere la lente tramite molle. Questo video ve lo spiega all'atto pratico:

Come avrete capito, il vantaggio principale della tecnologia Liquid Lens a cui Huawei sta lavorando è la velocità dell'autofocus. Potendo cambiare il piano di fuoco in pochi millisecondi, passare da una prospettiva all'altra avviene in maniera quasi istantanea, garantendo foto più nitide e definite. Implementare un sistema del genere ha anche vantaggi di tipo strutturale, richiedendo meno spazio a livello di ingombri ed eliminando la necessità di avere un sensore ToF per compensare nel calcolo della profondità.

A questo punto c'è chi ipotizza che questo tipo di lente debutterà su Huawei Mate 40, chi su Huawei P50. Non resta che scoprirlo nei rumors del futuro.

