A poche ore dal lancio del nuovo modello della gamma – il “piccolo” P40 Lite 5G – il colosso cinese ha dato il via ad una promozione particolarmente appetitosa dedicata agli ultimi modelli top. A partire da oggi e fino al 14 Giugno 2020, acquistando Huawei P40 e P40 Pro si riceverà in regalo uno smartwatch Huawei Watch GT 2e e le cuffie TWS Freebuds 3i. Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa!

Con Huawei P40 e P40 Pro ricevi in omaggio l'indossabile Watch GT 2e e le cuffie Freebuds 3i

Come anticipato in apertura, la promozione è valida dal 15 Maggio al 14 Giugno 2020 presso tutti i rivenditori aderenti e permette a coloro che acquisteranno Huawei P40 o P40 Pro di ricevere un regalo particolarmente ricco. Infatti oltre a ricevere gratis l'ultimo indossabile del brand – Huawei Watch GT 2e, del valore di 169.90€ – si beneficerà di un ulteriore premio: le cuffie Freebuds 3i, in questo caso del valore commerciale di 99.9€.

Pensate che i vantaggi siano finiti qui? Ebbene no, perché acquistando uno dei due top di gamma si riceverà anche un voucher del valore di 50€ da utilizzare su Huawei Video, la piattaforma proprietaria con oltre 50.000 titoli tra serie italiane ed internazionali, grandi film, news, sport e documentari. Inoltre si riceverà in regalo anche tre mesi di abbonamento gratuito a Huawei Music e 50 GB di omaggio per Huawei Cloud.

Insomma, la promo si rivela particolarmente ricca e completa! Per concludere vi segnaliamo che l'iniziativa è valida sia per gli acquisti sul sito del brand che tramite i rivenditori aderenti, anche online. Tra questi figura Amazon, ma solo sui prodotti venduti e spediti dal portale di e-commerce. In basso trovate i link giusti mentre se preferite maggiori dettagli e l'elenco completo vi rimandiamo alla pagina ufficiale sul sito del brand cinese, disponibile qui.

