Huawei P40 Pro+, a volte ritornano: ecco la data prevista

La scorsa giornata è stata molto importante per il percorso di Huawei in Cina. A differenza di quanto accade con gli altri produttori, il lancio della serie Huawei P40 è avvenuto prima in Europa che in madre patria. Fatto sta che adesso il nuovo trittico è ufficiale sia in occidente che in oriente, compreso anche Huawei P40 Pro+. Dal 2020 l'azienda ha deciso di triplicare i propri sforzi, aggiungendo un ulteriore modello con caratteristiche più avanzate. Ma fino ad ora non sapevamo effettivamente quando sarebbe stato proposto, visto che da noi sono disponibili unicamente P40 e P40 Pro.

Aggiornamento 25/05: si aggiungono dettagli al periodo di lancio di P40 Pro+. Ve ne parliamo a fine articolo.

Ci vorrà ancora tempo prima di poter comprare Huawei P40 Pro+

Avete hype per P40 Pro+? Beh, allora dovrete tenervelo ancora per un po', visto che sarà messo in vendita a partire dall'1 giugno. Il motivo non è dato saperlo, ma le possibilità potrebbero essere due.

P40/P40Pro available now

P40 Pro+ coming 1. June — Teme (特米)😷 (@RODENT950) April 8, 2020

La prima è che Huawei non voglia accumulare troppe novità assieme, dando così modo all'utenza di concentrarsi inizialmente sui due modelli attualmente in circolazione. La seconda è che Huawei posa star ancora lavorando su P40 Pro+, magari sulla componente software. Faccio presente che questa data, l'1 giugno, è valida per la Cina, dato che in fase di presentazione in Europa non è stato specificato nessun giorno. È possibile, quindi, che noi potremo dover attendere qualche giorno in più.

Aggiornamento 25/05

Dopo un momento di silenzio stampa, Huawei sarebbe pronta a tornare a parlare di Huawei P40 Pro+. Per il momento è ancora presto di darlo per certo, ma tutti gli indizi parlano di inizio giugno come periodo d'uscita. Lo specifica anche il leaker Digital Chat Station sul proprio profilo Weibo, pertanto non resta che aspettare altri dettagli a supporto di questa notizia.

