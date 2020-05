Huawei P40 e P40 Pro: Petal Search e PiP nel nuovo aggiornamento Global

Nonostante siano privi dei servizi Google, Huawei P40 e P40 Pro restano due smartphone molto interessanti e capaci di soddisfare gli utenti più smaliziati. Dopo l'arrivo su App Gallery, Petal Search va ora a sostituire Huawei Search sulla linea P40 grazie al nuovo aggiornamento anche per i modelli Global, portando anche il Picture-in-Picture.

Huawei P40 e P40 Pro: Petal Search e Picture-in-Picture sui modelli Global

Il firmware d'aggiornamento EMUI 10.1.0.131, dal peso non indifferente di 1.46 GB, porta su Huawei P40 e P40 Pro il nuovo motore di ricerca Petal Search, che quindi non sarà più necessario scaricare da AppGallery. Petal Search, ricordiamo, è un motore di ricerca completo, dove l'utente potrà cercare notizie, meteo del giorno, risultati live e app preferite. Inoltre, il Picture-in-Picture implementato permetterà di rivelare un'anteprima dello scatto quando si è in modalità Zoom 15x o superiore.

L'aggiornamento è in roll-out per tutti i dispositivi Global a scaglioni, e quindi potrebbe arrivare in giorni differenti a seconda dal paese dove viene rilasciato (infatti peso e versione della EMUI potrebbero variare).

