Aggiornamento in vista per la serie Huawei P40. In queste ore, in Cina, gli smartphone top di gamma del colosso cinese stanno ricevendo un aggiornamento che influenzerà particolarmente l'aspetto fotografico. Con il passaggio alla EMUI 10.1.0.126 i device andranno incontro ad un'ottimizzazione del Wi-Fi, sistema delle notifiche ed accorgimenti alla fotocamera.

L'aggiornamento EMUI 10.1.0.123 per Huawei P40 e P40 Pro porta l'anteprima nell'interfaccia fotocamera

L'aggiornamento alla build 10.1.0.123 della EMUI – per ora avvistato in Cina – avrà un forte impatto sul comparto fotografico e della connettività di Huawei P40 e P40 Pro. Entrando più nel dettaglio, il nuovo update andrà ad incidere sullo zoom dei dispositivi. Utilizzando la funzione di ingrandimento 15x o più, l'interfaccia della fotocamera genererà automaticamente un'anteprima dello zoom successivo.

Inoltre, il nuovo aggiornamento agirà anche sulla qualità fotografica degli scatti, grazie alle migliorie apportate alla funzione “AI Remove Passerby“, incrementando la nitidezza dei soggetti e rendendo i colori più realistici e naturali.

Come detto, all'interno delle novità dell'update EMUI 10.1.0.123 c'è spazio anche per alcuni accorgimenti alla connettività: sarà infatti ottimizzata la velocità Wi-Fi in alcuni scenari, garantendo – ad esempio – un'esperienza ancora più confortevole della navigazione web. Le migliorie apportate ai modelli Huawei P40 e P40 Pro sono state ravvisate, come detto, in Cina. Proprio per questo non ci è dato sapere se e quando queste implementazioni saranno disponibili in Europa.

