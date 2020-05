Huawei P40 Lite: parte il roll-out della EMUI 10.1 Stabile in Europa

Continua l'opera di internalizzazione della EMUI 10.1 Stabile da parte di Huawei. Nelle scorse ore è iniziata la primissima fase di roll-out per la serie Huawei P30, a cui adesso si sta aggiungendo anche Huawei P40 Lite. Il più piccolo del trittico va così a mettersi in pari con i modelli principali, sin dall'uscita basati sull'ultima versione del firmware proprietario.

La EMUI 10.1 Stabile arriva su Huawei P40 Lite, anche in Europa

Quando parliamo di Huawei P40 Lite facciamo riferimento al modello standard, ovvero quello dotato di connettività LTE. Sì, perché a metà maggio è stato introdotto anche Huawei P40 Lite 5G. Proprio come avvenuto per la succitata serie Huawei P30, per il momento sembra che il roll-out abbia avuto inizio in Turchia, ma si allargherà al resto d'Europa nel corso dei giorni.

L'aggiornamento in questione riguarda la EMUI 10.1.0.206, con un peso di 1.5 GB e porta con sé le novità introdotte dalla nuova UI Huawei. Il changelog parla di Multi-Windows, la funzionalità che permette di utilizzare le app in split-screen ed avere le app di messaggi nella schermata flottante. Viene introdotto un migliorato Tema Scuro, adesso supportato da più app di terze parti, e la certificazione ISO/IEC 27701 per il settore sicurezza. Non mancano le patch di maggio e varie ottimizzazioni per le performance.

