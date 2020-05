Mancava soltanto l'ufficialità su Huawei P40 Lite 5G, la nuova variante del mid-range premium con il rinnovato supporto alle reti di nuova generazione. Arriva l'annuncio da parte di Huawei Italia, non solo dandoci modo di scoprirne le caratteristiche tecniche ma anche e soprattutto prezzo e data di vendita.

Huawei P40 Lite 5G ufficiale: tutto quello che devi sapere

A cambiare non è soltanto la scheda delle specifiche ma anche l'aspetto. Non tanto sul davanti, dove ritroviamo lo stesso pannello Punch FullView con tecnologia LCD da 6.4″ Full HD+. Sul dietro cambia la disposizione del modulo fotografico, per quanto i sensori siano pressoché i medesimi. Questo significa la presenza di quattro fotocamere da 48+8+2+2 MP, completa di grandangolare, macro e sensore per gli scatti bokeh.

Anche il chipset rimane invariato, con un Kirin 810 a 7 nm dotato di CPU octa-core a 2.27 GHz e GPU Mali-G52. Lato memorie troviamo un upgrade, passando a 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage con espansione NanoSD.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.4″ Full HD+ (2310 x 1080 pixel) in 19.25:9 con densità di 398 PPI;

(2310 x 1080 pixel) in 19.25:9 con densità di 398 PPI; dimensioni di 159.2 x 76.3 x 8.7 mm per 183 g;

processore octa-core HiSilicon Kirin 810 ;

; GPU ARM Mali-G52 MP6;

6/8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage espandibile tramite NanoSD fino a 256 GB;

di storage espandibile tramite fino a 256 GB; lettore d'impronte laterale;

quad camera posteriore da 48+8+2+2 MP f/1.8, grandangolare, macro e bokeh, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.8, grandangolare, macro e bokeh, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 16 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/QZSS/Galileo, USB Type-C 2.0, mini-jack, NFC;

batteria da 4200 mAh con ricarica SuperCharge a 40W ;

con ricarica SuperCharge a ; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.

Prezzo e disponibilità

Huawei P40 Lite 5G sarà disponibile all'acquisto in Italia dal 15 maggio ad un prezzo di listino di 399.90€. La commercializzazione sarà avviata tramite lo store ufficiale ed Amazon Italia, oltre che i vari negozi online ed offline di rifermento. Effettuando il preorder entro il 14 giugno si avranno in omaggio le Huawei FreeBuds 3i.

