Huawei P40 Lite 5G: tutto su scheda tecnica, prezzo e uscita | Leak

La serie P40 del colosso cinese si prepara a dare il benvenuto ad un nuovo membro, stando a quanto rivelato da Roland Quandt. Il leaker, uno dei più affidabili sulla piazza, svela un dispositivo economico che punta sul supporto al 5G: andiamo a scoprire tutto quello che c'è da sapere su scheda tecnica, prezzo e disponibilità in Europa di Huawei P40 Lite 5G!

Huawei P40 Lite 5G: tutto quello che c'è da sapere, grazie a Roland Quandt

Display e design

In termini di design, il dispositivo si discosta rispetto al P40 Lite lanciato qualche tempo fa (qui trovate la nostra recensione) andando a ricalcare specifiche e look del modello Nova 7 SE, lanciato in Cina ad Aprile. Huawei P40 Lite 5G offre un pannello LCD da 6.5″ Full HD+, con un foro nella parte superiore (a sinistra) per la selfie camera da 16 MP.

Sul retro trova spazio una Quad Camera verticale, posizionata nell'angolo in alto a sinistra ed inserita in un modulo rettangolare (seguendo la scia dei fratelli maggiori)

Hardware e batteria

In termini di processore, il cuore pulsante di Huawei P40 Lite 5G è il Kirin 820, soluzione octa-core fino a 2.36 GHz dotato di una GPU ARM Mali G57 MP6. La versione cinese è accompagnata da 8 GB di RAM e 128 GB di storage ed è probabile che questa sia la configurazione in arrivo anche per noi occidentali.

La batteria è un'unità da 4.000 mAh, con tanto di supporto alla ricarica rapida da 40W. Si tratta di certo di una feature gradita per la fascia media e non mancherà di rendere il dispositivo ancora più appetibile.

Fotocamera

La fotocamera del P40 Lite 5G si affida ad un sensore principale da 64 MP, seguito da un grandangolo da 8 MP, un modulo macro da 2 MP ed uno dedicato alla profondità di campo. Ovviamente non mancheranno funzionali AI per l'elaborazione delle immagini, soprattutto grazie alla NPU integrata nel SoC (qui trovate tutti i dettagli sul Kirin 820 5G).

Scheda tecnica (basata su Nova 7 SE)

dimensioni di 162.31 x 75 x 8.58 mm per un peso di 189 grammi (modello cinese Nova 7 SE);

per un peso di 189 grammi (modello cinese Nova 7 SE); display LCD LTPS da 6.5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con foro;

da (2400 x 1080 pixel) con foro; processore octa-core Kirin 820 fino a 2.36 GHz con NPU;

fino a 2.36 GHz con NPU; GPU ARM Mali G57 MP6;

8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB via scheda NM;

di memoria interna espandibile fino a 256 GB via scheda NM; lettore d'impronte digitali laterale;

Quad Camera da 64 + 8 + 2 + 2 MP con apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo, Macro, zoom digitale 10X, PDAF;

con apertura f/1.8-2.4-2.4-2.4, grandangolo, Macro, zoom digitale 10X, PDAF; Selfie Camera da 16 MP con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 40W ;

con ricarica rapida da ; supporto 4G/ 5G , Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, Bluetooth 5.1 , USB Type-C, mini-jack 3.5 mm, NO NFC (modello cinese), GPS-AGPS-GLONASS-Beidou-Galileo-QZSS;

, Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band, , USB Type-C, mini-jack 3.5 mm, (modello cinese), GPS-AGPS-GLONASS-Beidou-Galileo-QZSS; sistema operativo Android 10 sotto forma di interfaccia proprietaria EMUI 10.1 senza i servizi Google.

Huawei P40 Lite 5G – Prezzo e disponibilità

Secondo quanto riportato da Roland Quandt, il prezzo di Huawei P40 Lite 5G dovrebbe essere inferiore ai 400€, anche se al momento non vi sono ancora certezze. Il dispositivo sarà lanciato in Europa prossimamente, nelle colorazioni Crush Green, Space Silver e Midnight Black. Manca ancora una data, ma visto il corposo leak è probabile che non manchi molto prima di saperne di più.

