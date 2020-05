Ebbene sì, oggi proverete una sensazione di déjà vu a leggere di Huawei P30 Pro New Edition. Se prima era soltanto un rumors, per quanto attendibile, è arrivato l'annuncio ufficiale da parte della divisione tedesca. L'obiettivo è chiaro: rendere nuovamente disponibile un top di gamma dotato degli ormai inutilizzabili servizi Google. Forse in virtù delle difficoltà riscontrate con la serie Huawei P40, giunta da non molto sui mercati globali privata dell'ecosistema completo di Android. Il concetto è fondamentalmente lo stesso di Huawei P30 Lite New Edition, ma applicato alla fascia più premium.

Huawei P30 Pro New Edition è fra noi: qual è il suo obiettivo?

Scheda tecnica

Display OLED HDR10+ da 6.47″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 398 PPI;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 398 PPI; dimensioni di 158 x 73.4 x 8.4 mm per 192 g;

certificazione IP68 ;

; processore octa-core Kirin 980 ;

; GPU ARM Mali-G76 MP10;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage espandibile tramite nanoSD ;

di storage espandibile tramite ; lettore d'impronte nel display;

quad camera da 40+8+20 MP f/1.6-3.4-2.2 con teleobiettivo 5x, grandangolo, sensore ToF, autofocus ibrido, OIS e flash LED;

f/1.6-3.4-2.2 con teleobiettivo 5x, grandangolo, sensore ToF, autofocus ibrido, OIS e flash LED; selfie camera da 32 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 4200 mAh con ricarica SuperCharge 40W, wireless a 15W ed inversa.

Prezzo e data

Disponibile nelle colorazioni Black, Aurora e Silver Frost, viene venduto per il momento solo in Germania, in pre-order fino a 31 maggio. Il prezzo ammonta a 749€ ma viene proposto anche in bundle con Huawei Watch GT 2 per un totale di 849€.

