Dopo il lancio in Europa – precisamente in Germania – ecco che Huawei P30 Pro New Edition arriva anche in Italia per celebrare il successo dell'iconica famiglia di smartphone top. Come già visto per la variante tedesca, si tratta di una versione potenziata equipaggiata con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, ancora una volta dotata di un comparto fotografico di prima categoria (qui trovate la nostra recensione). Volete sapere tutto sul nuovo arrivato? Allora di seguito trovate tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità nel nostro paese.

Huawei P30 Pro New Edition ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design, caratteristiche e novità

La New Edition di Huawei P30 Pro presenta le medesime caratteristiche della versione standard, con un comparto tecnico guidato dal SoC Kirin 980 ed una Quad Camera con un obiettivo Super Spectrum da 40 MP, una lente grandangolare da 20 MP, un teleobiettivo con SuperZoom ed un sensore ToF. Anche dal punto di vista del design le cose non cambiano e anche a questo giro sono presenti i servizi Google.

La vera novità del dispositivo è l'introduzione del nuovo taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Di seguito trovate tutti i dettagli della scheda tecnica.

Scheda tecnica

Display OLED HDR10+ da 6.47″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 398 PPI;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 398 PPI; dimensioni di 158 x 73.4 x 8.4 mm per 192 g;

certificazione IP68 ;

; processore octa-core Kirin 980 ;

; GPU ARM Mali-G76 MP10;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 256 GB di storage espandibile tramite nanoSD ;

di storage espandibile tramite ; lettore d'impronte nel display;

quad camera da 40+8+20 MP f/1.6-3.4-2.2 con teleobiettivo 5x, grandangolo, sensore ToF, autofocus ibrido, OIS e flash LED;

f/1.6-3.4-2.2 con teleobiettivo 5x, grandangolo, sensore ToF, autofocus ibrido, OIS e flash LED; selfie camera da 32 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo;

batteria da 4200 mAh con ricarica SuperCharge 40W, wireless a 15W ed inversa.

Huawei P30 Pro New Edition – Prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo di Huawei P30 Pro New Edition è di 849.90€, con disponibilità a partire dal 1° giugno presso le principali catene di elettronica, il Huawei Store, l'Experience Store di Milano ed i negozi degli operatori di telefonia. Acquistando il top di gamma dal 1° giugno fino al 30 del mese si riceveranno in regalo le cuffie TWS FreeBuds 3 e il caricatore Wireless Charger.

I vantaggi non finiscono qui: gli utenti che acquisteranno il dispositivo entro il 31 agosto riceveranno in omaggio anche 50 GB extra su Huawei Cloud, 3 mesi di abbonamento Vip gratuito a Huawei Music e 15€ di film utilizzabili su Huawei Video.

