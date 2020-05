Huawei P30 Pro New Edition è in arrivo con servizi Google

È ancora presto per capire se le vendite di smartphone in Europa da parte di Huawei abbiano risentito del ban USA. La dirigenza ha comunque messo le mani in avanti, affermando come gli ostacoli messi in piedi dal governo Trump li abbia messi in difficoltà. Se da un lato in Cina i risultati dell'azienda si stanno rivelando migliori che in passato, in occidente il trend pare non essere dei migliori. Sarà interessante capire quante unità della serie Huawei P40 (ma anche Mate 30) verranno vendute nel nostro continente, con l'assenza dei servizi Google che molto probabilmente avrà influito. Forse anche per questo l'azienda ha deciso di sorprendere tutti, lanciando l'inedito (o quasi) Huawei P30 Pro New Edition.

Niente servizi Google: Huawei propone una riedizione dei top di gamma passati

Anche se manca ancora un comunicato ufficiale, sul sito ufficiale della divisione tedesca è possibile trovarne un primo riferimento. Secondo quanto riportato all'interno del regolamento di una campagna promozionale locale, il lancio di Huawei P30 Pro New Edition avverrà nella fascia temporale fra il 15 maggio e il 4 giugno. Sarà la prima volta che Huawei ripropone un top di gamma, per di più ad un anno di distanza. Difficilmente è una scelta che un produttore intraprende, in quanto è preferibile tenere alta l'attenzione sull'ultimo modello di punta lanciato. Il perché è semplice: avere un modello di pregio a catalogo dotato di servizi Google.

Questa è una strategia non propriamente nuova, come dimostrato dal lancio di Huawei P30 Lite New Edition. Sulla base di quanto introdotto su di esso, possiamo supporre che anche il “nuovo” P30 Pro possa disporre di modifiche equivalenti. Mi sto riferendo a tagli di memoria più capienti, dato che difficilmente verranno implementate modifiche più incisive. Sicuramente rimarrà invariata la piattaforma hardware basata sul Kirin 980 di scorsa generazione, in modo da salvaguardare la presenza dei servizi Google.

Sarà interessante capire innanzitutto se verrà portato in Italia e, nel caso, a che prezzo verrà proposto. Prendiamo d'esempio Huawei P30 Lite New Edition, proposto di listino a 349€ (anche se su Amazon si trova già a 279€) rispetto ai 369.90€ iniziali richiesti per Huawei P30 Lite. Ad oggi lo street price online dell'originale Huawei P30 Pro si attesta sui 500/550€, mentre in negozio sui 700/800€. Di listino venne lanciato in Italia a partire da 799.90€, perciò è ipotizzabile che verrà venduto a circa 700/750€.

