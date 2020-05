Huawei P30 Pro/Mate 20 Pro: aggiornamento in Italia con EMUI 10.0.0.195/10.0.0.124

Huawei P30 Pro è ancora nei pensieri dell'azienda: sarà pure uscito più di un anno fa, ma è pur sempre l'ex top di gamma. Fra l'altro, pochi giorni fa ne è uscita una nuova versione per tutti i “nostalgici” dei servizi Google. Per quanto riguarda i possessori della versione originale, invece, è in fase di rilascio un nuovo aggiornamento. L'update porta con sé la EMUI 10.0.0.195, una delle ultime versione del firmware proprietario. Parlando di ex flagship, anche Huawei Mate 20 Pro si sta aggiornando da noi, in questo caso con la EMUI 10.0.0.124.

Un nuovo aggiornamento software arriva in Italia su Huawei P30 Pro e Mate 20 Pro

Pur avendo un peso non propriamente contenuto di 564 MB, la EMUI 10.0.0.195 (C431E19R2P5) non stravolge granché l'esperienza software di Huawei P30 Pro. Il changelog completo è piuttosto scarno, includendo esclusivamente l'inserimento delle patch di sicurezza Android portate al mese di aprile 2020. Non viene citata nessun'altra novità o aggiunta a livello di features. Lo stesso avviene per Huawei Mate 20 Pro, la cui EMUI 10.0.0.124 (C432E7R1P5) ha un peso di 571 MB ed integra la stessa patch.

Niente da fare, invece, per la EMUI 10.1, attualmente ad appannaggio soltanto della serie Huawei P40 e poco altro. Se ne dovrebbe riparlare a giugno, quando a riceverla saranno intanto Mate 30 e 30 Pro. Anche perché la fase di beta testing per Huawei P30 e Huawei P30 Pro si è svolta nello stesso periodo, pertanto non dovrebbero esserci prolungamenti ulteriori.

