Huawei P30 e P30 Pro: la EMUI 10.1 stabile arriva in Europa

Sul palcoscenico del lancio della serie P40 venne annunciata la nuova versione della EMUI 10.1, a cui sono seguiti i primi annunci sulla roadmap con i vecchi modelli. Fra questi ci sono chiaramente Huawei P30 e P30 Pro, gli ex top di gamma dell'annata 2019. Non a caso sono stati fra i primi a ricevere un primo rilascio in fase Beta (assieme a Mate 30), a cui ora sta seguendo quello stabile. I primi ad averlo sono stati proprio loro, assieme ad Honor V30 ed altri dispositivi, ma inizialmente soltanto in Cina. Adesso tocca anche all'Europa, come testimonia l'inizio del roll-out in alcune nazioni del contro continente.

LEGGI ANCHE:

TSMC e Huawei: ad aiutarle potrebbero essere… Qualcomm e NVIDIA

La EMUI 10.1 stabile inizia a farsi strada in Europa su Huawei P30 e P30 Pro

Dal peso di 4.59 GB, questa release riguarda la EMUI 10.1.0.123 e, come segnalato, pare che il suo roll-out sia partito per il momento in Turchia. Ci aspettiamo che nel corso dei prossimi giorni arrivi anche in altri paesi, fra cui l'Italia. Le novità della EMUI 10.1 sono molteplici, a partire dall'introduzione di Celia, l'assistente vocale che prenderà il posto di Google Assistant. Tuttavia, dato che per il momento non sono supportate tutte le lingue (fra cui l'italiano), a seconda dell'area geografica potrebbe esserci o meno.

Le altre nuove feature riguardano MeeTime, l'app per effettuare videochiamate ad alta risoluzione, anche con poca luce, condividere lo schermo del proprio dispositivo ed altro ancora. Se si possiede un notebook Huawei, la EMUI 10.1 introduce anche le videochiamate tramite di essi. C'è poi Huawei Share per il trasferimento di files ad alta velocità, il pannello di controllo multi-dispositivo per controllare i terminali nelle vicinanze e la galleria fotografica condivisa fra dispositivi Huawei.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu