Huawei P30 Lite si aggiorna in Europa, fra Assistant, batteria ed altro

Da qualche mese di Huawei P30 Lite esiste una New Edition, in quanto il nuovo P40 Lite è sprovvisto di servizi Google. Nel frattempo, la versione del 2019 si è aggiornato alla EMUI 10, con tutte le novità che ne sono conseguite. Ad esso è seguito un altro nuovo aggiornamento, come quello che è in fase di rilascio in queste ore in Europa.

Il nuovo aggiornamento in Europa per Huawei P30 Lite porta con sé varie novità

L'aggiornamento per Huawei P30 Lite introduce la versione EMUI 10.0.0.197 (C431E8R2P7), con un peso di 1,09 GB, e varie novità. Il changelog fa presente come venga aggiunto Huawei Assistant: questa feature comprende promemoria smart, notizie personalizzate ed altri contenuti utili all'esperienza quotidiana. Inoltre, viene aggiunto il Huawei Browser, l'app che punta a sostituire Google Chrome sugli smartphone sprovvisti di Gapps. Un'altra novità rilevante riguarda la ricarica smart, con cui preservare la batteria adattando la velocità di carica per raggiungere il 100% quando necessario. Per finire, questo aggiornamento porta con sé le patch di sicurezza di aprile 2020.

Essendo partito da poco il roll-out, il rilascio della EMUI 10.0.0.197 arriverà in Italia nel corso dei prossimi giorni.

