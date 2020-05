Come vi avevamo accennato un paio di mesi fa, la EMUI 10 sarebbe dovuta arrivare in questo periodo per i flagship 2017/2018 Huawei P20, P20 Pro e Mate 10 Pro. Ebbene, il colosso cinese ha mantenuto la promessa, iniziando il roll out dell'aggiornamento per questi dispositivi con la penultima versione dell'interfaccia proprietaria (l'ultima è la 10.1).

Huawei P20, P20 Pro e Mate 10 Pro: la EMUI 10 porta tante novità

La EMUI 10 per i tre modelli ha un peso intorno ai 4.5 GB ed un numero di build differente: EMUI 10.0.0.167 (P20 – 4.65 GB), EMUI 10.0.0.161 (P20 Pro – 4.59 GB) e EMUI 10.0.0.163 (Mate 10 Pro – 4.3 GB). Ecco inoltre il changelog dell'aggiornamento.

User Interface : introdotto un layout in stile rivista, il Morandi Color che con i toni grigi in background rende il display più comodo da guardare e le animazioni più dinamiche e naturali, oltre che più fluide; introdotto anche il tema scuro.

: introdotto un in stile rivista, il che con i toni grigi in background rende il display più comodo da guardare e le animazioni più dinamiche e naturali, oltre che più fluide; introdotto anche il tema scuro. Performance : debuttano su questi Huawei la GPU Turbo che migliora la fluidità e la stabilità del sistema durante le sessioni di gioco e Phone Clone , che permette di eseguire il passaggio di app sui nuovi dispositivi.

: debuttano su questi Huawei la che migliora la fluidità e la stabilità del sistema durante le sessioni di gioco e , che permette di eseguire il passaggio di app sui nuovi dispositivi. Sicurezza: Migliorata la sicurezza durante il trasferimento file verso altri device Huawei ed una migliore protezione della privacy.

La release stabile di EMUI 10 arriva per i possessori dei tre ex top gamma della compagnia cinese dopo ben 4 mesi dall'uscita della nuova interfaccia in Cina. In Europa invece, l'aggiornamento per la gamma P20 e Mate 10 Pro è fissato nel periodo inizio-metà giugno, ma possiamo aspettarci un'uscita anticipata.

