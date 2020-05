Huawei P Smart S con Kirin 710 svelato da GeekBench

Giusto ieri vi abbiamo indicato l'arrivo in Italia di Huawei P Smart 2020 e P Smart Pro, due nuovi modelli per la famiglia mid-range. Sin dall'esordio del primissimo modello di inizio 2018, quella P Smart si è presentata come una serie destinata principalmente al mercato europeo. A queste si aggiungerà presto un ulteriore esponente chiamato Huawei P Smart S, del quale si sta iniziando a parlare già adesso. Comparso nel database del portale di benchmarking GeekBench sotto la sigla AQM-LX1, si è svelato in alcune delle specifiche principali.

LEGGI ANCHE:

Un fantomatico Huawei con HarmonyOS è apparso in rete

Il database GeekBench avrebbe accolto Huawei P Smart S dotato di Kirin 710

Come sempre, il benchmark di GeekBench non ci rivela quale sia il chipset preciso a bordo, in questo caso, di Huawei P Smart S. Vediamo soltanto che si tratta di una soluzione proprietaria HiSilicon, con frequenza del cluster base ad 1.71 GHz. Secondo quanto suggerito, dovrebbe trattarsi del Kirin 710, uno dei SoC più utilizzati nella fascia mid-range. Lo troviamo su modelli quali Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite e Honor 9X, ma anche sugli stessi P Smart Z, P Smart Pro 2019/2020 e P Smart/P Smart+/P Smart+ 2019.

Insomma, praticamente quasi tutti i modelli della serie P Smart sono basati su questo SoC e forse ci si aspetterebbe che l'azienda vada oltre. Anche se l'attenzione è tutta rivolta ai top come Kirin 1000 e 1100, è da poco stato ufficializzato il Kirin 710A prodotto non più da TSMC bensì da SMIC. Si vocifera che possa trattarsi di un telefono non propriamente inedito, praticamente un rebranding del cinese Huawei Enjoy 10S.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu