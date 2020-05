Dopo il mega leak pubblicato da Roland Quandt, Huawei P Smart 2020 debutta ufficialmente in Europa, ancora una volta con i servizi Google a bordo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e le caratteristiche del nuovo modello.

Huawei P Smart 2020 ufficiale in Europa

Design e caratteristiche

Come abbiamo già visto dalle precedenti indiscrezioni, Huawei P Smart 2020 si presenta con una scheda tecnica non proprio recentissima, ma che consente di mantenere i servizi di Mountain View intatti. D'altro canto il design cambia rispetto alla precedente generazione, introducendo una back cover più in linea con gli ultimi modelli del brand.

Se frontalmente troviamo un classico display con notch a goccia, sul retro abbiamo invece una Dual Camera inserita in un modulo rettangolare, in alto a sinistra (in stile serie P40). Di seguito trovate i dettagli sulla scheda tecnica del device.

Scheda tecnica

dimensioni di (mancano);

display LCD da 6.21 pollici Full HD+ (2340 x 1080 pixel);

da (2340 x 1080 pixel); processore octa-core Kirin 710F ;

; GPU Arm Mali G51 MP4 ;

; 4 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage interno espandibile tramite microSD;

di storage interno espandibile tramite microSD; lettore d'impronte digitali posteriore;

dual camera posteriore da 13 + 2 mega-pixel con apertura f/2.0 e flash LED;

con apertura f/2.0 e flash LED; fotocamera frontale da 8 mega-pixel con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2, NFC, GPS, mini-jack cuffie, USB Type-C;

batteria da 3.400 mAh ;

; sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1 e servizi Google.

Huawei P Smart 2020 – Prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo P Smart 2020 è di 199€ per la sola versione da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Al momento il device è disponibile all'acquisto sul portale tedesco del brand e ancora non ci sono dettagli circa la commercializzazione in Italia.

