Huawei P Smart 2020 e P Smart Pro arrivano in Italia | Prezzo e disponibilità

Da anni ormai Huawei si sta imponendo sul mercato mobile con prodotti interessanti a prezzi contenuti. Il caso specifico di oggi è l'annuncio dei nuovi Huawei P Smart 2020 e P Smart Pro, due dispositivi dotati di Google Mobile Services. Scopriamone tutte le caratteristiche.

Huawei P Smart 2020 e P Smart Pro disponibili in Italia a prezzo contenuto e con i servizi Google

I nuovi dispositivi della serie medio-base gamma di Huawei, P Smart 2020 e P Smart Pro, si presentano come modelli che possono fare al caso di utenti che cercano qualcosa di affidabile ma a prezzo contenuto e per i più giovani che approcciano per la prima volta agli smartphone.

Il primo monta un display da 6.21 pollici Full HD+ con notch a goccia, un modulo batteria da 3400 mAh, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB ed una doppia fotocamera posteriore da 13 + 2 MP, con riconoscimento automatico tra oggetti e scene. Inoltre, la fotocamera anteriore è da 8 MP con apertura f/2.0. Il processore del P Smart 2020 è il Kirin 710. L'interfaccia grafica è la EMUI 9.1 e sono presenti i servizi Google. Ricordiamo che il device ha debuttato alcuni giorni fa in Europa (e qui trovate tutti i dettagli).

P Smart Pro disponibile in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Il P Smart Pro invece monta un processore Kirin 710F, un display Ultra Full View LCD Full HD+ da 6.59 pollici, una batteria da 4000 mAh, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibili fino a 512 GB, un modulo a tre fotocamere da 48 + 8 + 2 MP con grandangolare e sensore di profondità e la fotocamera pop-up anteriore da 16 MP f/2.2. Lato software anche qui presenti i Google Mobile Services e l'EMUI 9.1.

Huawei P Smart 2020 e P Smart Pro – Prezzi e Disponibilità

Il Huawei P Smart 2020 sarà disponibile all'acquisto dalla prossima settimana in tre colorazioni (Aurora Blue, Midnight Black ed Emerald Green) al prezzo consigliato di 199.90€. Mentre P Smart Pro è già disponibile all'acquisto in due colorazioni, Midnight Black e Breathing Crystal, al prezzo consigliato di 299.90€, anche se sul Huawei Store è disponibile in promo a 269.90€.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu