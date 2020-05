Huawei Nova 7: nuovo update con la EMUI 10.1.1.126, ecco cosa cambia

Da qualche settimana sul mercato sono arrivati alcuni nuovi device, tra cui anche Huawei Nova 7 5G. Questo dispositivo, erede della serie precedente, ha voluto dare nuovo lustro al brand, proponendosi con un design accattivante ed un prezzo piuttosto contenuto. A livello di funzionalità, poi, non ha molto da invidiare ad alcuni top di gamma presenti sul mercato, ma rimane sempre l'incognita aggiornamenti. Sembra, però, che il brand abbia intenzione di seguire questo device anche in futuro, dato che nelle scorse ore è arrivato un update proprio su questo smartphone.

Nova 7 riceve un aggiornamento sulla fotocamera

Come abbiamo già visto per Honor 30 Pro, anche su questo device è arrivato un piccolo update che porta con sé poche novità. Con questo aggiornamento alla EMUI 10.1.1.126, infatti, Nova 7 5G riceve un upgrade della fotocamera. Da quello che viene indicato nel changelog completo, infatti, pare che siano stati ottimizzati alcuni effetti delle foto scattate con particolari scenari. Non si tratta di una grossa novità in tale ambito ma, comunque, di un piccolo passo in avanti.

Dobbiamo specificare come questo aggiornamento sia, al momento, disponibile solo in Cina. Non abbiamo ancora informazioni, infatti, circa l'arrivo dell'update anche in ambito internazionale. Vedremo, dunque, se nelle prossime settimane avremo delucidazioni in merito a questo aspetto.

