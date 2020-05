Huawei non è più leader nel mercato degli smartphone 5G ma domina su Xiaomi, vivo e OPPO

Nel corso di tutto l'anno passato c'è stata una notevole esplosione del fenomeno 5G. Non solo per tutte le questioni riguardanti il ban di Huawei promosso dagli Stati Uniti, ma anche per le nuove soluzioni tecniche in tale ambito. Molti produttori, infatti, si sono subito attrezzati per portare sul mercato un gran numero di prodotti dotati di questa tecnologia, tra cui anche molti concorrenti del brand cinese. Motivo per cui, in pochi mesi, quest'azienda ha perso lo scettro in questo settore, ma a vantaggio di chi?

Huawei ha venduto "solo" 8 milioni di device 5G nel Q1 2020

Secondo i dati pubblicati da Strategy Analytics nel primo trimestre di quest'anno c'è stato un ribaltamento di posizioni nel mercato 5G. Se nel 2019, infatti, l'assoluto protagonista era stato Huawei, con il nuovo anno si è affermato ancora di più un altro player, ovvero Samsung. Con ben 8,3 milioni di unità spedite solo nel Q1 2020, infatti, il brand sudcoreano ha conquistato il primo posto in questa speciale classifica. Segue a ruota, comunque, Huawei con 8 milioni di smartphone 5G, un numero davvero considerevole.

Dando un'occhiata alla classifica completa, dunque, troviamo Vivo al terzo posto e, soprattutto, Xiaomi. Quest'ultimo brand, infatti, si è imposto in quarta posizione con 2,5 milioni di smartphone 5G venduti in tutto il mondo, anche in questo caso un risultato ragguardevole. Che cosa accadrà, però, nei prossimi mesi? Questi nuovi brand cinesi, come Vivo e Xiaomi, riusciranno a salire in classifica?

