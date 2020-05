Huawei Next-Image 2020: al via il nuovo concorso fotografico, ecco come partecipare

Anche quest'anno, in questo momento così difficile a causa della pandemia di Coronavirus (Covid-19), Huawei ha deciso di indire il concorso fotografico che coinvolge tantissimi utenti. Questa iniziativa, infatti, è aperta davvero a tutti e in questa edizione può contare su alcuni capisquadra d'eccezione come Giulia De Lellis e Mariano Di Vaio. Non è assolutamente difficile partecipare e, in questo articolo, vi spieghiamo come fare.

Next-Image 2020: iscrizioni aperte fino al 26 luglio

Nel corso di questa edizione di Next-Image 2020 Huawei ha cercato di tracciare una strada ben precisa. Coloro che sono in possesso di uno smartphoen Huawei/Honor potranno ovviamente partecipare al concorso, con il preciso intento di rendere omaggio alla bellezza, celebrandola attraverso i propri scatti. Queste foto saranno pubblicate sulla Community Huawei, che ad oggi conta già più di 50.000 utenti. Tutti partecipanti, poi, avranno modo di ispirarsi ad alcuni dei volti più famosi in ambito creativo. Saranno attivati, infatti, incontri virtuali con i cinque capisquadra eletti per questa edizione: Mariano Di Vaio, Giulia De Lellis, Andrea Damante, Beatrice Valli e Marco Fantini. Ognuno di essi rappresenterà una categoria ben precisa, in modo da poter esprimere la propria fantasia nel miglior modo possibile e quasi in ogni contesto.

Partecipare è semplicissimo. Sarà necessario registrarsi, con il proprio Huawei ID, a questo link. Quando avrete eseguito l'accesso potrete caricare, sulla vostra bacheca, fino a 30 scatti complessivi. Avrete tempo fino al 26 luglio per l'iscrizione, mentre il concorso vero e proprio si svolgerà dal 27 al 31 luglio. Tutti i 5 vincitori, uno per ogni categoria, saranno nominati a partire dal 31 luglio. Cosa aspettate ad iscrivervi? Potreste vincere fino a 10.000$ ed un Huawei P40 Pro. Tutte le informazioni ufficiali del concorso, comunque, le trovate a questo link.

