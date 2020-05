Huawei: gli ordini a MediaTek sarebbero aumentati del 300%

Huawei si è messa in marcia per provare a non dipendere totalmente da tutto ciò che tecnologicamente parlando deriva dagli USA. Infatti, a seguito delle prime avvisaglie di accordo con Samsung post-TSMC, il colosso cinese avrebbe iniziato a puntare in maniera ingente sui chipset di casa MediaTek, visto che si parla di un aumento degli ordini del 300%.

Huawei: chipset MediaTek forse anche sui top di gamma

Secondo quanto comunicato gli ultimi report, Huawei sta cercando la miglior soluzione nel caso i propri chipset Kirin non potessero essere più prodotti, causa blocco di TSMC. Quindi, l'investimento verso MediaTek sarebbe aumentato in maniera importante, visto che gli ordini al produttore taiwanese sarebbero aumentati del 300% quest'anno, specie per i SoC che supportano le connessioni 5G.

L'idea del colosso cinese sarebbe quella di piazzare i processori del chipmaker sia sui propri mid-range che forse sui top gamma (per quanto riguarda il 5G) e quelli che supportano il 4G per la fascia bassa del catalogo. Ma non è tutto rose e fiori, a quanto pare. Infatti, MediaTek sta comunque facendo le sue valutazioni in merito al fatto se possa o meno soddisfare completamente la richiesta di Huawei, in quanto la compagnia di Ren Zhengfei è tra i principali produttori mondiali.

