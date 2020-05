Huawei e MediaTek, collaborazione in salita: ecco perché

Avevamo scritto poche ore fa di Huawei che ha aumentato la sua domanda di chipset verso MediaTek. Purtroppo però, per il gigante tecnologico cinese, la collaborazione richiesta potrebbe essere in salita, dati i continui dubbi e le poche certezze date dal chipmaker taiwanese.

Huawei e MediaTek, tutti i dubbi del chipmaker

I motivi di questi dubbi da parte di MediaTek nascono dal fatto che il ban imposto dagli USA a Huawei potrebbe essere più corposo del solito e nonostante non sia coinvolti direttamente, il chipmaker non ha ancora dato una risposta definitiva al brand di Ren Zhengfei. Gli esperti del settore però, sostengono che la stessa Huawei abbia fatto un rifornimento da TSMC che possa coprire la richiesta di smartphone 5G per i prossimi due anni.

Appreso questo, pare che la domanda verso MediaTek nel prossimo futuro non dovrebbe essere poi così larga come ci si può aspettare, anche perché, come sopra accennato, MediaTek come l'americana Qualcomm devono comunque avere a che fare con il Governo USA.

Ulteriori voci comunque, riportano il fatto che Huawei abbia alzato la domanda di chipset anche verso i produttori sudcoreani, come Samsung.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu