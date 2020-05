Se guardiamo ai brand Android cinesi, quello che crede di più nel segmento tablet è sicuramente Huawei, che dopo aver commercializzato il top gamma MatePad Pro ed il medio gamma MatePad 10.4, ha coperto anche la fascia bassa presentando Huawei MatePad T8. Vediamo nel dettaglio.

Specifiche basilari e prezzo super accessibile per Huawei MatePad T8

Design e caratteristiche

Andando a guardare il design, ci rendiamo conto che Huawei MatePad T8 è quello che ci si aspetta dalla sua fascia di prezzo: pulito ed essenziale, ma cheap. Non eccelle neanche nelle caratteristiche tecniche, ma dovrebbe garantire un'affidabilità senza pretese. Andiamo a leggere la scheda tecnica.

Scheda Tecnica

Processore octa-core MTK 8768 ; Display da 8″ LCD TFT 1280 x 800 16:9 ; due tagli di memoria: 2/16 GB e 2/32 GB ; Fotocamera posteriore da 5 MP ; Fotocamera anteriore da 2 MP ; Batteria da 5100 mAh ; EMUI 10.0.1 senza GMS ; Bluetooth 5.0 dimensioni e peso: 121.1 x 199.7 x 8.55 mm per 310 grammi .



Huawei MatePad T8 – Prezzo e disponibilità

Il MatePad T8 sarà disponibile in Romania a partire dai 500 Lei, circa 103 euro. L'unica colorazione disponibile al momento è quella blu. Non si hanno ancora notizie ufficiali in merito alla commercializzazione in Italia, motivo per cui restiamo in attesa di ulteriori novità.

