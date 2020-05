Huawei Matepad Pro arriva in Italia: prezzi e disponibilità

Annuncio importante, oggi, in casa Huawei. L'azienda leader del settore presenta ufficialmente Huawei Matepad Pro sul mercato italiano, dopo il lancio europeo di febbraio. Il nuovo tablet, che si propone di offrire ai propri utenti un'esperienza d'uso rinnovata, arriva insieme ad una promo particolarmente interessante: fino al 31 maggio 2020, acquistandolo, riceverete Huawei M-Pencil e Huawei Smart Magnetic Keyboard in omaggio. Andiamo ad analizzare più nel dettaglio il nuovo prodotto.

Huawei Matepad Pro approda in Italia con due graditi regali

Il nuovo Huawei Matepad Pro, oltre a rappresentare un riferimento di stile e di design, con bordi ultra sottili, offre il più alto rapporto di screen to body ratio (90%) nell'ecosistema dei tablet. Il dispositivo del brand non guarda solo all'estetica, ma anche alla potenza, con il SoC di ultima generazione Kirin 990 ed una batteria da 7.250 mAh, ricaricabile velocemente grazie al supporto Huawei SuperCharge 40W.

L'esperienza d'uso del tablet sarà poi resa indimenticabile dal display IPS 2K QHD da 10.8 pollici, in grado di offrire una qualità elevata e colori cinematografici con contrasto 1500:1 e 540 nit. Qualità cromatica migliorata anche dall'utilizzo della tecnologia Huawei ClariVu Display Enhancement. Anche sotto il profilo audio il tablet del brand è in grado di competere con configurazioni home theatre, grazie al supporto Histen 6.0 per regolare effetti sonori 3D.

Huawei Matepad Pro – Scheda Tecnica

dimensioni di 246 x 159 x 7.2 mm per un peso di 460 grammi;

display LCD da 10.8″ QHD+ (2560 x 1600 pixel);

(2560 x 1600 pixel); processore octa-core HiSilicon Kirin 990 con doppia NPU;

GPU Mali G76 da 600 MHz;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 128/256/512 GB di storage espandibile via NM fino a 256 GB;

di storage espandibile via fino a 256 GB; fotocamera posteriore da 13 mega-pixel con apertura f/1.8, autofocus PDAF e flash LED;

con apertura f/1.8, autofocus PDAF e flash LED; fotocamera frontale da 8 mega-pixel con apertura f/2.0;

con apertura f/2.0; Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/Galileo/BeiDou, type-C, NFC;

batteria da 7250 mAh con ricarica 40W e ricarica wireless 27W;

con ricarica 40W e ricarica wireless 27W; sistema operativo Android 10 con EMUI 10.0.1.

Huawei Matepad Pro – Prezzi e disponibilità in Italia

Il tablet del brand è disponibile presso gli store Huawei ed Amazon.it, oltre che nelle principali catene di elettronica, ad un prezzo consigliato di 549€, nella sua versione da 6/128 GB Wi-Fi. Come detto in apertura, fino al prossimo 31 maggio, acquistando il prodotto potrete ricevere in omaggio Huawei M-Pencil e Huawei Smart Magnetic Keyboard. Ricordiamo che per richiedere i regali dovrete registrarvi sulla piattaforma dedicata entro il 14 giugno.

