Ormai una garanzia anche nel settore PC, Huawei ha introdotto da oggi in Italia i nuovi Matebook di fascia alta, i Matebook X Pro 2020 e Matebook 13 2020. I due laptop si dimostrano, almeno sulla carta, due prodotti completi ed adatti a tutte le esigenze, senza rinunciare a nulla. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Huawei Matebook X Pro 2020: bello e potente

Partendo dal modello di fascia più alta, quello che salta all'occhio è il display UltraFull View 3K con rapporto a 3:2 e con cornici ridotte al minimo per un'esperienza di lavoro immersiva grazie allo screen-to-body ratio del 91%. Inoltre, il Matebook X Pro può essere utilizzato in modalità Multi-Touch Screen a 10 tocchi, grazie alla funzione Huawei Fingers Gesture Screenshot, migliorando l'approccio degli utenti al dispositivo. I processori Intel Core di Decima Generazione i7-10510 e i5-10510, la RAM da 8/16 GB LPDDR3 e le schede grafiche NVIDIA GeForce MX250 e Intel UHD Graphics dovrebbero garantire inoltre la massima produttività senza compromessi, soprattutto abbinati ad un sistema di risparmio economico intelligente della batteria con capacità nominale di 56 KWh.

Huawei Matebook 13 2020: mobilità al primo posto

Huawei guarda a tutte le fasce di utenti e non dimentica chi cerca portabilità massima ma con prestazioni importanti. Per questo, il Matebook 13 potrebbe essere la soluzione ideale sia per creators sempre in movimento, o per studenti che sono tutto il giorno fuori a seguire lezioni all'Università. Il peso di soli 1.3 kg ed uno spessore di soli 14.9 mm, donano all'utente la leggerezza e la compattezza di cui ha bisogno. Nessuna rinuncia però nemmeno nelle altre componenti, con un display 2K FullView con rapporto sempre a 3:2, e processori AMD Ryzen 5 3500 U ed una scheda grafica Radeon Vega 8 con tagli di memoria SSD 256 GB e 512 GB, abbinatati ad una RAM di 8 GB.

Huawei Share 3.0 – Condivisione in pochi secondi

Una delle funzionalità più interessanti che implementeranno i nuovi Matebook è sicuramente il Huawei Share 3.0, un sistema di condivisione di contenuti tra laptop e smartphone senza necessità di cavi e macchinosi processi.

Prezzi, Disponibilità e Promo

Matebook X Pro 2020 è disponibile nelle configurazioni i7+SSD 1 TB al prezzo consigliato di 1999 euro (in basso lo trovate su Amazon ad una cifra minore) ed in seguito sarà disponibile la versione i5+SSD 512 GB al prezzo consigliato di 1699 euro. Matebook 13 2020 invece è disponibile sul sito ufficiale di Huawei al prezzo consigliato di 699 euro (AMD SSD 256 GB) e 799 euro (AMD SSD 512 GB).

Huawei inoltre lancia una campagna promozionale dal 7 al 21 maggio che potrebbero interessare gli utenti che valutano l'acquisto di un laptop, scontando di 200 euro Matebook X Pro ed il Matebook 13 di 100 euro. Chi acquista Matebook 13 2020 su Huawei Store, riceverà in regalo anche una Huawei Band 4 Pro.

