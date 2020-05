Huawei MateBook 14 2020 ufficiale con GPU NVIDIA MX350

Inizialmente previsti per il fu MWC 2020, rinviato per cause di forza maggiore, i nuovi portatili di Huawei stanno giungendo ufficialmente. Oggi arriva Huawei MateBook 14 2020, una riedizione del già esistente laptop di cui sono state aggiornate alcune componenti hardware. Principalmente la scheda grafica, con una nuova NVIDIA MX350 dalle performance più evolute, sempre basato sulla piattaforma hardware Intel vista in precedenza.

LEGGI ANCHE:

Huawei senza Google fino al 2021: prolungato il ban USA

Huawei rinnova la serie MateBook 14 con le nuove schede grafiche NVIDIA

Huawei MateBook 14 2020 riprende lo stesso design adottato dal produttore, con uno schermo IPS da 14″ 2K con risoluzione 2160 x 1440 pixel. Il lavoro di ottimizzazione delle cornici è il medesimo, avendo ottenuto una screen-to-body ratio del 90%. Con uno spessore di 15.9 mm ed un peso di 1.53 kg, ha dalla sua un pannello touch con supporto a 10 tocchi, completo di gestures per muoversi all'interno della UI.

A livello hardware, i SoC utilizzati sono due, della famiglia 10th Gen di Intel Core: i5-10210U e i7-10510U. La vera novità è rappresentata dalla GPU, la NVIDIA GeForce MX350 dotata di 2 GB GDDR5 di memoria dedicata. Rappresenta la prosecutio della NVIDIA MX250 vista su molti laptop di riferimento, abbinata in questo caso a 16 GB di RAM LPDDR3-2133 e 512 GB di storage SSD PCIe NVMe. Ad alimentare il tutto c'è una 56 Wh (fino a 14.7 ore di riproduzione video 1080p), caricabile a 65W tramite la porta USB Type-C.

A corredo della tastiera retro-illuminata di Huawei MateBook 14 2020 c'è un sensore ID per lo sblocco del notebook. A livello connettivo ci sono 2 porte USB Type-C, una porta USB Full Size, una HDMI e l'ingresso mini-jack per cuffie e microfono. Basato su Windows 10, integra features proprietarie come Huawei Share per la condivisione rapida con i dispositivi compatibili.

Prezzo e data

Huawei MateBook 14 2020 verrà venduto in Cina al prezzo di 6399 yuan (834€) per la versione base con i5 e 7399 yuan (965€) per quella con i7.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu