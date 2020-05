Huawei MateBook 13/14: in arrivo nuovi modelli con GPU NVIDIA MX350

Il mondo dei PC piace molto a Huawei, come dimostrano i lavori portati avanti per produrre PC con hardware e software proprietario. Dal punto di vista consumer, i PC fissi non si vendono più granché, a differenza dei notebook. Per questo esiste la serie Huawei MateBook, già in circolazione da anni e con buoni risultati di vendita. Nel catalogo ci sono soluzioni un po' per tutti i gusti, come nel caso di Huawei MateBook 13 e 14, di cui sono state rilasciate nuove versioni a febbraio. A queste se ne aggiungeranno di ulteriori fra non molto: lo rivela una foto postata in rete che ne dimostra le nuove specifiche.

Una foto mostra l'esistenza di nuovi Huawei MateBook 13/14 con GPU NVIDIA MX350

Nella foto leaked c'è la presunta confezione di Huawei MateBook 14, siglata come KLVC-WFH9L/WFH9C. L'etichetta ci fa scoprire buona parte delle sue caratteristiche tecniche, a partire dal SoC Intel i5-10210U. È lo stesso chipset adoperato sul modello attualmente in vendita, così come il taglio di memoria da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

A cambiare è una sola componente fondamentale o quasi, ovvero la scheda grafica. Qua troviamo la GPU NVIDIA MX350, annunciate a febbraio con processo produttivo a 16 nm e architettura GPU Pascal con 640 Cuda core.

