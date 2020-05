Huawei Mate XS, nuovo aggiornamento: prestazioni più fluide, patch di sicurezza ed altro

Huawei Mate XS è uno degli smartphone con un design tra i più apprezzati sul mercato. Il foldable della compagnia ha dimostrato di essere un prodotto davvero evoluto (qui la recensione con tutti i dettagli), ma che come ogni prodotto tech che si rispetti, ha bisogno di update. L'ultimo aggiornamento arrivato su scala globale ottimizza molti aspetti del device, oltre a portare le patch di sicurezza di aprile 2020.

Huawei Mate XS: l'aggiornamento ottimizza la luminosità del display e la connessione Wi-Fi

L'aggiornamento con build EMUI 10.0.1.139 porta al Huawei Mate XS numerose ottimizzazioni, ma le più importanti arrivano per il display, cui è stata ottimizzata la luminosità in determinate situazioni. Inoltre, arrivano ottimizzazioni per la connessione Wi-Fi e la stabilità del sistema per un'esperienza sempre più fluida. Infine, implementate anche le patch di sicurezza Android di aprile 2020.

Il peso dell'aggiornamento è di circa 415 MB, il roll out è come sempre a scaglioni e arriverà nel corso dei prossimi giorni su tutti i modelli.

