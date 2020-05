Bello, costoso, quasi unico: questo si dice di Huawei Mate X, capostipite dei foldable del colosso cinese. Sebbene mai uscito dalla Cina ( da noi infatti è arrivato solo Mate Xs, recentemente aggiornato anche lui alle ultime patch di sicurezza), Mate X gode di molti estimatori e pian piano, inizia a mettersi in pari con gli update, quanto meno per le patch di sicurezza Android, arrivate con il nuovo aggiornamento alla release di maggio 2020, visto che l'EMUI 10.1 per questo modello è ancora in Beta testing.

Huawei Mate X: aggiornamento mirato prettamente alla sicurezza del sistema

La build dell'aggiornamento EMUI 10.0.1.125, quindi ancora basato su EMUI 10, porta in dote a Huawei Mate X principalmente le patch sicurezza di maggio 2020, oltre ad alcune risoluzioni di problemi, come da prassi di questi update rivolti alla sicurezza. Nello specifico, sono state risolte 2 criticità gravi, 22 di alto grado e 2 di medio livello sulla scala CVE.

Come detto, questo update arriva solamente in Cina, in quanto questo dispositivo è venduto prettamente in quel mercato. Inoltre, è rivolto solo agli che non hanno scelto di testare la EMUI 10.1 in Beta.

