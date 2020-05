Huawei negli ultimi tempi sta rivoluzionando la nomenclatura dei suoi prodotti, eccetto quella riguardante gli smartphone. Dopo aver registrato e poi lanciato la gamma MatePad (qui la recensione della versione Pro), si appresta a rivedere anche la gamma wearable. Infatti, ha da pochi giorni registrato il marchio Huawei Mate Watch in Cina, andando quindi a creare il futuro segmento smartwatch del brand.

Huawei Mate Watch sostituirà la serie Watch GT?

La registrazione del marchio Huawei Mate Watch è partita il 6 maggio in Cina, inserendolo nello standard “International Classification of trademarks 9“, che di solito comprende i computer e l'equipaggiamento periferico. Sembra che Huawei voglia spingere il marchio “Mate” attraverso tutto il suo ecosistema, dato che esiste già la serie Mate per smartphone, i già citati MatePad, i pc MateBook e ora si va a coprire la gamma degli smartwatch. Tutto torna.

Quale sarà però l'impatto di Mate Watch sul catalogo del brand non lo sappiamo, perché potrebbe essere sia un prodotto di fascia più alta, sia un prodotto che va a sostituire la gamma Watch GT, attualmente in commercio con il GT2 e GT2e.

Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità in merito a questo nuovo marchio, che andrebbe ad inserirsi in una gamma di prodotti sempre più vasta.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu