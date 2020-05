Huawei Mate 40 Pro con selfie cam nel display in un nuovo concept

Abbiamo già visto concept raffigurati Huawei Mate 40 Pro, alcuni fattibili, altri alquanto inverosimili, per quanto sempre poco attendibili. Adesso ne abbiamo uno ulteriore, in questo caso realizzato seguendo stilemi più in linea con quello che potrebbe essere il dispositivo reale. Anche sulla base di quanto trapelato nelle scorse settimane, con un primo render che rivelerebbe un design non così di rottura. Ed anche qua è visibile un design che prendere Huawei Mate 30 e ne lima gli elementi visivamente più di spicco.

Il posteriore di Huawei Mate 40 presenta nuovamente un modulo fotografico circolare, per quanto privo della texture concentrica posta attorno. A cambiare non è soltanto la forma ma anche il contenuto: qua viene immaginato con una penta camera, con teleobiettivo periscopiale posto al centro. Viene menzionata la tecnologia Free-Form, con cui Huawei dovrebbe migliorare la resa fotografica del sensore grandangolare.

Davanti c'è un grosso cambiamento: la selfie camera nel display da ben 44 MP con capacità ToF. Per il momento se n'è parlato soltanto sotto il fronte Xiaomi ed OPPO, ma siamo abbastanza certi che anche Huawei stia lavorando in questa direzione. A dimostrazione di questo c'è anche un presunto brevetto contenente un redesign della UI grafica. Secondo il creatore del concept, Huawei Mate 40 Pro avrebbe uno schermo OLED da 6.7″ con refresh rate a 144 Hz, oltre ad un sensore per lo sblocco posto al di sotto. Niente da fare, invece, per l'ingresso mini-jack da 3.5 mm.

A livello hardware Mate 40 Pro sarebbe mosso dal Kirin 1020 5G, SoC dotato di scheda grafica ARM Mali-G76 MP16, con tanto di 12/14 GB di RAM e 256/512 GB di storage UFS 4.0 espandibile fino ad 1 TB. Ci si spinge più in là citando la presenza di Harmony OS, ma è altamente impensabile che Huawei decida di abbandonare in toto Android AOSP. Più ovvia è invece la presenza della certificazione IP68 contro liquidi e polvere. Per finire si parla di batteria, una 5100 mAh con ricarica rapida 50W, wireless a 30W e con modalità inversa.

