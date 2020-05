Non solo Huawei Mate 40: in arrivo anche un pieghevole “economico” | Rumor

Nonostante il lancio di un numero sempre crescente di smartphone pieghevoli, allo stato attuale si tratta ancora di un prodotto di nicchia, sia a causa della portata di questa novità che per quanto riguarda i costi proibitivi. Eppure le cose potrebbero cambiare presto, secondo un'indiscrezione che arriva da Ross Young, CEO di DSCC (Display Supply Chain Consultant), e che coinvolge Huawei e l'evento di lancio del futuro Mate 40.

Huawei Mate 40 non sarà solo: l'azienda sarebbe al lavoro su un pieghevole dal prezzo aggressivo

La nuova serie top arriverà nella seconda parte del 2020, come da tradizione, ma in rete già circolano concept render e indiscrezioni. Quale che sia il design e il comparto tecnico di Huawei Mate 40, l'attenzione si sposta su un'altra novità che potrebbe arrivare proprio in occasione del lancio dei prossimi flagship. Nel corso dell'intervista che vedete in alto, Ross Young ha rivelato che il colosso cinese è al lavoro su un nuovo smartphone pieghevole. Questo avrà un design diverso da Mate X e XS, con un display che si piega verso l'interno. Precisamente, si parla anche in un modello a conchiglia (come il Samsung Galaxy Z Flip).

Al di là di quale sarà il design, il dirigente è certo di una cosa: si tratterà di una soluzione dal prezzo piuttosto aggressivo e Huawei avrebbe già ordinato almeno 500.000 unità. Il lancio sarebbe previsto a Settembre/Ottobre, forse proprio insieme ai nuovi modelli della gamma Mate 40.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu