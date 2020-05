Nonostante le problematiche attuali legate alla questione USA, Huawei continua per la sua strada e non manca un supporto regolare per i propri smartphone, specie i top gamma. Dopo l'arrivo in versione Beta della EMUI 10.1 Global per P30 e Mate 30, arrivano conferme per l'arrivo della Global Stabile per Mate 30 e 30 Pro.

Huawei Mate 30 e 30 Pro: EMUI 10.1 Global stabile da metà giugno

Secondo una figura vicina all'ambiente interno a Huawei, la nuova versione software stabile dell'interfaccia proprietaria – EMUI 10.1 – dovrebbe arrivare su Huawei Mate 30 e 30 Pro su scala globale e si parla di metà giugno come data indicativa dell'inizio del roll out. I primi paesi a riceverla saranno Regno Unito, Spagna, Francia, Cile, Messico, Colombia e Sud Africa, quindi per gli utenti italiani bisognerà attendere i giorni successivi.

Ricordiamo inoltre che la versione stabile della EMUI 10.1 è già disponibile in Cina, ma ovviamente le tempistiche sono differenti per noi occidentali. L'aggiornamento è già disponibile da alcuni giorni sulla serie P40, mentre qui trovate la roadmap ufficiale del colosso cinese.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu