Huawei Mate 30 Pro 5G: selfie cam non al top, per DxOMark

Siamo tutti curiosi di sapere Huawei P40 Pro+ quanto alzerà l'asticella di DxOMark, in vista del lancio ufficiale fra pochi giorni. Nell'attesa di scoprirlo, il team fotografico ha deciso di pubblicare la propria valutazione di Huawei Mate 30 Pro 5G. E no, non mi riferisco al comparto fotografico principale, già valutato ottimamente in precedenza, bensì della selfie camera. Da tempo, infatti, DxOMark ha deciso di stilare una propria graduatoria anche in merito alla fotocamera frontale, da anni protagonista delle nostre vite.

DxOMark non ha valutato benissimo la selfie camera di Huawei Mate 30 Pro 5G

Come anticipato, la quadrupla configurazione fotografica di Huawei Mate 30 Pro 5G ha fatto sì che lo smartphone venisse narrato positivamente da DxOMark. Purtroppo questa qualità non è bissata dal comparto frontale, valutata ben sotto la concorrenza, anche interna. Ricordiamo che il comparto hardware comprende un sensore 1/2.8″ da 32 MP f/2.0 con pixel da 0.8 µm, accoppiato ad un sensore ToF.

Dato che stiamo parlando di un top di gamma, i risultati sono mediamente più che buoni, ma qua si tratta di analizzare i dettagli. A non risultare in pari con i flagship di riferimento è il range dinamico più limitato, i colori della pelle non sempre accurati ed una saturazione a volte troppo bassa. Inoltre, avendo la lente un fuoco molto ravvicinato, può succedere che negli autoscatti di gruppo i soggetti che stanno dietro siano leggermente sfocati.

C'è qualche problema anche in condizione di scarsa luce, dove il rumore si fa piuttosto evidente, andando a scapito del dettaglio delle foto. Il sensore ToF permette di ottenere immagini con un bokeh ben realizzato, per quanto qualche piccolo problema con i dettagli fini ci sia. Per finire, i video registrati 1080p a 30 fps non riescono ad essere al pari dei competitors meglio piazzati.

DxOMark fa notare una stranezza, ovvero che Huawei Mate 30 Pro è in grado di fare leggermente meglio della sua variante 5G, pur avendo lo stesso sensore. A cambiare è principalmente l'algoritmo relativo al riconoscimento del volto, maggiormente convincente su Mate 30 Pro “liscio”. Il 5G soffre di un “abbellimento” più incisivo, a danno dell'esposizione e del contrasto, oltre ad un'ottimizzazione peggiore della deformazione delle facce quando sono ai bordi delle foto.

Al netto di ciò, ecco come appare oggi la classifica top 10 delle selfie camera di DxOMark:

103 – Huawei P40 Pro

100 – Samsung Galaxy S20 Ultra / Huawei Nova 6 5G

99 – Samsung Galaxy Note 10+ 5G

98 – ASUS ZenFone 6

97 – Samsung Galaxy S10 5G

96 – Samsung Galaxy S10+

93 – Huawei Mate 30 Pro

92 – Google Pixel 4 / Pixel 3

91 – Apple iPhone 11

89 – Huawei P30 Pro

