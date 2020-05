Huawei Mate 20 e 20 Pro ricevono le patch sicurezza di aprile

In attesa di sapere se riceveranno l'update alla EMUI 10.1 stabile (per ora in beta testing in Cina), i top gamma 2018 Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro si aggiornano con le patch di aprile. Andiamo a scoprire cosa comporta questo aggiornamento.

Risolti alcuni bug minori e criticità sui Huawei Mate 20 e 20 Pro

Se andiamo nel dettaglio, gli update 10.0.0.214 (per Huawei Mate 20) e 10.0.0.212 (per il Mate 20 Pro) portano solo un rinnovo alla sicurezza del sistema da parte di Google. Da come si legge nel changelog, sono state risolte 5 criticità gravi, 12 medio-alte ed una media in base al CVE (Common Vulnerabilities and Exposures). Il peso di entrambi gli aggiornamenti è 570 MB per il 10.0.0.214 e 568 MB per il 10.0.0.212.

Possedete uno di questi due modelli? Avete già ricevuto l'update? Come vi trovate a distanza di un anno e mezzo dall'uscita? Fatecelo sapere nei commenti.

